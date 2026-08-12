Heute in der Schweiz

Einen Zusammenbruch wie jenen der Grossbank Credit Suisse, schliesslich von der UBS übernommen, soll es in der Schweiz nie mehr geben.

Der Bundesrat plant, die Stabilität des Finanzsektors nach der Krise der untergegangenen Grossbank Credit Suisse zu verbessern . Um künftige Risiken für den Staat und die Steuerzahlenden zu minimieren, sollen die Regelungen für systemrelevante Banken verschärft und die Befugnisse der Finanzmarktaufsicht deutlich erweitert werden.

Ein zentraler Aspekt der Reform umfasst strengere Anforderungen an die Unternehmensführung sowie die Krisenvorsorge der Banken. Zudem sieht der Entwurf vor, den Zugang zu Liquiditätshilfen durch die Nationalbank zu optimieren und die Eigenmittelvorschriften zu ergänzen. Dies hat Bundesrätin Karin Keller-Sutter heute Nachmittag an einer Medienkonferenz erläutert.

Die betroffenen Gesetzesänderungen befinden sich derzeit in der Vernehmlassung, um die identifizierten Lücken im bisherigen «Too-big-to-fail»-Regelwerk zu schliessen. Damit reagiert der Bundesrat direkt auf die Erkenntnisse der parlamentarischen Untersuchungskommission zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts Schweiz.

Vor den Medien räumte Keller-Sutter ein, dass diese neue Regulierung nicht verhindern werde, dass eine systemrelevante Bank eines Tages erneut in Schwierigkeiten geraten könnte. «Wir werden nie alle Risiken ausschliessen können, aber wir müssen sie so weit wie möglich reduzieren. Denn in dieser Branche ist es letztlich der Staat, der möglicherweise die Rechnung begleichen muss», sagte die Finanzministerin.