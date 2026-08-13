Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Gestern Abend sass ich auf einem Feld an einem Hügel und war eine der tausenden Hobbyastronominnen und -astronomen, welche die Sonnenfinsternis beobachteten. Haben Sie das Phänomen auch beobachtet? Wo waren Sie?

Das vertrocknete Gras, das mich am Hintern pikste, erinnerte mich daran, wie sehr die Natur unter der Hitzewelle leidet. Dennoch verzichtet der Bundesrat in der Schweiz vorerst darauf, den Notstand auszurufen.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre