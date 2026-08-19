Heute in der Schweiz

Im Rahmen der «SwissCommunity Days» der Auslandschweizer Organisation (ASO) in Brunnen vom 20. bis 22. August kommt der Auslandschweizer-Rat (ASR) zu seiner zweiten Sitzung dieses Jahres zusammen. Im Zentrum stehen unter anderem die Verabschiedung der Legislaturziele 2025 bis 2029 sowie die Wahl verschiedener Gremien.

Der Rat soll einen Katalog von Legislaturzielen verabschieden. Zu den Schwerpunkten gehören Stärkung der politischen Rechte für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, bessere Bankdienstleistungen, Verbesserungen im Bereich AHV und Krankenversicherung sowie eine positivere Wahrnehmung der Fünften Schweiz in Politik und in der Schweizer Öffentlichkeit.

Bereits am Vortag der Ratssitzung arbeiten die Delegierten in Workshops an konkreten Zukunftsprojekten. Diskutiert wird, wie die Community-Plattform der ASO attraktiver und stärker genutzt werden kann. Zudem suchen die Teilnehmenden nach neuen Ansätzen für das Fundraising.

Auf der Traktandenliste der Ratssitzung am Freitag stehen zudem Informationen aus der Konsularischen Direktion des EDA, eine Diskussion zum E-Voting mit einem Vertreter der Bundeskanzlei sowie Finanz- und Organisationsfragen der ASO. Meine Kolleginnen Melanie Eichenberger und Emilie Ridard werden für Swissinfo vor Ort sein und Ihnen von den «SwissCommunity Days» berichten.