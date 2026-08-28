Heute in der Schweiz
Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland
Während ich dieses Briefing in Bern schreibe, ist das angenehme Geräusch von Regen auf Blättern und Strassen zu hören. Viele Menschen, Unternehmen und die Umwelt wurden in diesem Sommer durch die Hitze beeinträchtigt.
Es könnte der heisseste Sommer in der Geschichte der Schweiz werden. Eine heute veröffentlichte Studie untersucht, welche Bevölkerungsgruppen am stärksten von der Hitze betroffen waren und warum.
Sonnige Grüsse aus Bern
In einem gestern von Le Temps veröffentlichten Interview gab Dittli bekannt, dass sie die Mitte-Partei verlässt und für die Kantonsregierung unter ihrer neu gegründeten Liberalen Bewegungspartei kandidieren will.
«Ich erkannte die Partei einfach nicht mehr wieder», sagte Dittli, die fast zehn Jahre lang Mitglied war, gegenüber Le Temps. Ihr Austritt hat einen grossen Riss an der Spitze der kantonalen Partei verursacht.
Zwei Mitglieder des Vorstands der Waadtländer Mitte-Partei folgen Dittli: Laurent Chaubert, Präsident von Terre au Centre, und Yannick Escher, Gemeindepräsident von Henniez.
Die Rücktritte erfolgen vor dem Hintergrund von Spannungen innerhalb der Waadtländer Sektion der Mitte-Partei. Die Angriffe zwischen Dittlis Lager und Skeptischen haben sich in den letzten Wochen intensiviert. «Die Angriffe gegen Dittli sind von einer Gewalt und Bösartigkeit, die in einer Partei keinen Platz haben», sagte Chaubert. «Auch wenn es bedeutet, meine politische Karriere zu ruinieren, schliesse ich mich lieber einer Bewegung an, die echte Werte hochhält. Diese Manöver sind inakzeptabel.»
Die Waadtländer Staatsrätin steht seit einigen Monaten im Mittelpunkt zahlreicher Kontroversen, von denen die jüngste gestern ans Licht kam. Laut mehreren Medien wirft der Sektionsvorstand Lavaux-Oron ihr vor, versucht zu haben, rund 22’000 Franken abzuheben oder zu transferieren, die im Sommer 2025 auf einem Konto zur Unterstützung ihrer politischen Aktivitäten hinterlegt worden waren – ein Vorwurf, den Dittli zurückweist.
Dittli ist nicht die erste Schweizer Politikerin, die aus der Reihe tanzt und eine neue Partei gründet. So gründete Pierre Maudet, Mitglied der Genfer Regierung, im Jahr 2022 die Bewegung «Libertés et justice sociale» (Freiheiten und soziale Gerechtigkeit), nachdem er aus der Freisinnig-Demokratischen Partei ausgeschlossen worden war. Grund dafür war seine Verurteilung im Jahr 2022 wegen der Annahme unrechtmässiger Vorteile im Zusammenhang mit einer Reise nach Abu Dhabi. Im April 2023 feierte Maudet ein politisches Comeback, indem er auf der Liste seiner neuen Partei kandidierte und in die Genfer Kantonsregierung gewählt wurde.
Die Wahlen im Kanton Waadt sind für den 28. Februar 2027 angesetzt.
Dieser Sommer ist auf dem besten Weg, der heisseste in der Geschichte der Schweiz zu werden. Eine heute veröffentlichte Studie zeigt, dass Frauen stärker von der Hitze betroffen waren als Männer. Dafür gibt es mehrere physiologische Gründe.
Laut einer Tamedia-Studie, die vom Zürcher Meinungsforschungs- und Datenanalyseunternehmen Leewas durchgeführt wurde, bezeichneten 74% der Bevölkerung den Sommer 2026 als «sehr belastend» oder «eher belastend». Nur ein Viertel der Befragten fand ihn sehr oder eher angenehm.
Frauen litten deutlich stärker unter der Hitze als Männer: 46% gaben an, diese als sehr belastend empfunden zu haben, gegenüber 31% der Männer. Frauen können empfindlicher auf heisses Wetter reagieren, da sie im Allgemeinen einen höheren Körperfettanteil und etwas weniger Schweissdrüsen haben. Infolgedessen profitieren sie möglicherweise weniger vom Kühleffekt des Schwitzens.
Hitze kann den weiblichen Körper auch zusätzlich belasten, indem sie das Hormongleichgewicht beeinflusst. So kann starker Hitzestress beispielsweise dazu führen, dass der Spiegel des Stresshormons Cortisol ansteigt. Dies kann den Menstruationszyklus einer Frau verzögern oder verändern. Hitze führt ausserdem zur Erweiterung der Blutgefässe, was Blutungen und Krämpfe verstärken kann und das Wohlbefinden von Frauen weiter beeinträchtigt. Hohe Temperaturen können zudem typische Wechseljahresbeschwerden verschlimmern.
Das Geschlecht war jedoch nicht der einzige Faktor, der die Wahrnehmung der Hitze beeinflusste. Auch die politische Parteipräferenz spielte eine Rolle. Die Hälfte der Wählerinnen und Wähler der Grünen fand die Hitze sehr schwer zu ertragen. Am anderen Ende des politischen Spektrums kamen die Anhängerinnen und Anhänger der Schweizerischen Volkspartei (SVP) am besten zurecht: 36% von ihnen gaben an, den Sommer als angenehm empfunden zu haben.
Das E-Voting-System der Post wurde von 5479 IP-Adressen aus 107 Ländern angegriffen, ohne Schaden zu nehmen. Für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die elektronisch abstimmen möchten, ist das eine überraschend gute Neuigkeit.
Normalerweise würde eine solche Schlagzeile Alarm auslösen. In diesem Fall sind die Angriffe jedoch Teil eines öffentlichen Sicherheitstests, zu dem Hackerinnen und Hacker eingeladen wurden, um das E-Voting-System in einer Testumgebung «ethisch» anzugreifen. Solche öffentlichen Sicherheitstests sind gesetzlich vorgeschrieben, bevor E-Voting-Systeme im Pilotbetrieb eingesetzt werden dürfen.
Der öffentliche Sicherheitstest fand im Juli statt. Von den 85 eingereichten Berichten bestätigte die Post sechs Befunde. Es wurden keine «kritischen» Schwachstellen gemeldet, lediglich eine wurde als «hoch» eingestuft.
Die Post zahlt für jede gemeldete Schwachstelle, auch «Bug» genannt, eine Prämie. Im Rahmen des diesjährigen Tests wurden rund 38’000 Franken an die Hackerinnen und Hacker ausbezahlt.
Das E-Voting-System der Post kommt derzeit in fünf Kantonen zum Einsatz: St. Gallen, Thurgau, Graubünden, Luzern und Basel-Stadt. Letzterer hat sein Pilotprojekt nach einem Vorfall mit PIN-gesicherten USB-Sticks vorübergehend ausgesetzt. Während der eidgenössischen Abstimmung vom 8. März 2026 konnten 2048 elektronische Stimmen nicht entschlüsselt oder gezählt werden. Die Bundesbehörden betonten, dass es keine Verbindung zwischen diesem Vorfall und dem von der Post bereitgestellten E-Voting-System gibt.
Die Schweiz ist international für ihr Lehrlingssystem bekannt und wird oft als Vorbild für andere Länder angeführt. Doch einige, die eine Berufslehre absolviert haben, sprechen nun über toxische Arbeitsumgebungen und fordern mehr Schutz.
Lernende können bereits 15 Jahre alt sein. Sie wählen die Berufslehre in der Erwartung, von Fachleuten ihres Bereichs ausgebildet zu werden und sich auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten – oft in körperlich anspruchsvollen Berufen. Doch die Arbeitsbedingungen für Lernende werden nicht systematisch überwacht und für die Ausbildung zur Ausbildnerin oder zum Ausbildner sind lediglich 40 Stunden vorgesehen.
Die Coiffeuse Lana Voisard schloss ihre Lehre als Klassenbeste ab. In ihrer Abschlussrede sprach sie über die Diskriminierung und die Übergriffe, die sie und andere Auszubildende angeblich an ihren Arbeitsplätzen erfahren haben.
Voisard gibt an, von ihrer Ausbildnerin kleingemacht und gedemütigt worden zu sein. Der Stress belastete sie sowohl psychisch als auch physisch. Als sie sich wegen eines Firmenwechsels an den kantonalen Ausbildungsdienst wandte, erhielt sie eine E-Mail, in der die Risiken aufgezeigt wurden, denen sie ausgesetzt sein könnte, wenn sie ihren Arbeitgeber ohne Zustimmung verlässt, einschliesslich rechtlicher Schritte wegen Vertragsbruchs. «Das hat mir sofort Angst gemacht», sagte Voisard gegenüber dem Westschweizer Fernsehen RTS.
Im Artikel wird berichtet, dass zwar anfänglich 80% der Lernenden angaben, sich in ihrer Lehre wohlzufühlen, bei näherer Befragung jedoch 60% psychische Schwierigkeiten meldeten.
Im Kanton Neuenburg fordert eine Volksinitiative mehr Schutz für Lernende sowie unangekündigte Betriebskontrollen. Die Initiative stösst jedoch auf starken Widerstand.
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