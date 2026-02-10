Fussgängerin in Salvenach bei Murten von Motorradlenker angefahren

Keystone-SDA

Im freiburgischen Salvenach hat am Montagabend ein Motorradlenker eine Fussgängerin angefahren und verletzt. Die Rettungssanität versorgte die 86-Jährige vor Ort und brachte sie in ein Spital.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstag mitteilte. Als die Fussgängerin die Strasse überquerte, wurde sie demnach vom 54-jährigen Motorradfahrer erfasst. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen.