Félix Vallotton: Wie anarchistisch war der Maler wirklich?

«La Charge» (dt. der Angriff), entstanden Anfang der 1890er Jahre. Es ist eine Illustration von Félix Vallottons anarchistischen Tendenzen. PD-Art photographs / Wikicommons

Es ist eine wenig bekannte Facette des weltweit für seine Gemälde berühmten Schweizer Künstlers Félix Vallotton: Er war auch ein Mann, der gegen bürgerliche Institutionen revoltierte und mit Pariser Anarchisten-Kreisen liebäugelte. Eine Betrachtung zu seinem 100. Todestages.

8 Minuten

Mathieu van Berchem, Paris Weitere Sprache: 1 Français fr Félix Vallotton, témoin engagé des remous de la politique française Original Mehr Félix Vallotton, témoin engagé des remous de la politique française

1882 kam Félix Vallotton nach Paris, um Kunst zu studieren. Er war nicht der erste und nicht der letzte Schweizer, der in die französische Hauptstadt reiste, um das Handwerk zu erlernen. Der Maler René Auberjonois und der Schriftsteller Charles-Ferdinand Ramuz sollten einige Jahre später diese Erfahrung machen, ebenso wie der Maler Albert Anker in den 1850er Jahren. Vallotton war jedoch jünger als sie, als er Paris entdeckte: Er war erst siebzehn Jahre alt.

Kein Grund zur Beruhigung für Félix› Vater, einen Schokoladenfabrikanten in Lausanne. Der Zeichenlehrer des jungen Mannes, Jules Lefebvre, beruhigte den Vater in einem Brief: «Ich schätze Ihren Sohn sehr und hatte bisher in jeder Hinsicht nur Lob für ihn.» Es genüge, fügte Lefebvre hinzu, ihm volles Vertrauen zu schenken.

Vater Vallotton wusste, dass die Akademie der Schönen Künste, an der Félix studierte, vom renommierten Maler Charles Maurin geleitet wird. Er ahnte jedoch kaum, dass Maurin ihm neben dem Zeichenunterricht auch seine Abscheu gegenüber «bürgerlichen» Institutionen und seine Neigung zum Anarchismus vermittelte.

Die erhaltenen Briefe des Künstlers sagen nicht viel über seine politischen und sozialen Entscheidungen aus. Seine Werke sprechen eine deutlichere Sprache.

Blütezeit des Anarchismus

«La Charge», entstanden Anfang der 1890er Jahre, ist alles andere als nuanciert. Man sieht Polizisten, die mit Bajonetten auf verängstigte Bürger losgehen, von denen einige in die Luft geschleudert werden. In der «Manifestation» (dt. Demonstration) versuchen Männer in Panik, den Ordnungskräften zu entkommen. Diese Holzschnitte «prangern, wie die anarchistischen Aktivitäten selbst, Privateigentum, staatliche Ungerechtigkeit, Polizeigewalt und obligatorischen Militärdienst an», stellte Sasha M. Newman im Katalog der Vallotton-Ausstellung in den Vereinigten Staaten 1991 fest.

Porträt von Félix Vallotton (1865-1929), nach einem Selbstporträt, undatiertes Foto. Keystone / Iba-Archiv

Vallottons Anarchismus ist weniger radikal. «Gestärkt durch den Erfolg seiner Holzschnitte erhielt er Aufträge von Zeitungen, in denen er die gleiche stilistische Sprache verwendete und weiterhin Missbräuche der Ordnungskräfte anprangerte», sagt Katia Poletti, Kuratorin an der Félix Vallotton-Stiftung in Lausanne.

Es ist die Blütezeit des Anarchismus. Der russische Anarchist Pierre Kropotkin schuf die Theorie dazu und widersetzte sich dem Sozialismus von Karl Marx. Der Italiener Sante Geronimo Caserio setzte den Anarchismus bis zum Äussersten um, indem er den französischen Präsidenten Sadi Carnot ermordete.

Diese hat am 25. Juni den Catalogue raisonnéExterner Link mit rund 1200 Illustrationen des Künstlers online gestellt. Eine kolossale Arbeit – zehn Jahre Forschung –, die sie zusammen mit dem Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) unternommen hat.

Vallotton nimmt am Bohème-Leben einiger seiner Zeitgenossen nicht teil. Sein Tagesablauf ist geregelt wie eine Schweizer Uhr. «Ich arbeite den ganzen Tag und manchmal auch abends. Ich gehe selten aus, gehe in die Bibliothek und sehe wenig Leute, was mir ganz recht ist», schreibt er im Februar 1895 an seinen Bruder Paul, der sich um den Verkauf seiner Werke kümmert. Er lebt mit Hélène Chatenay, einer Schneiderin, die auch sein Modell wurde.

Etwa zur gleichen Zeit skizziert der Kunstkritiker Thadée Natanson, einer der Verantwortlichen der berühmten «Revue blanche», folgendes Porträt des Waadtländer Künstlers: «Vallotton (…) kam sehr jung und sehr schlank zu uns, blond, mit ovalem und kaum asymmetrischem Gesicht, sehr wenig Schnurrbart, aber mit einem Hauch von Kinnbart. Er ging seitwärts und achtete auf seine Schritte. Wenn seine Kleidung etwas abgetragen war, dann lag das wohl auch daran, dass sie nur allzu sorgfältig gebürstet worden war. Er schien ständig auf der Hut zu sein.»

Der «fremde Nabi» lässt sich einbürgern

Die «Revue blanche» war progressiv, aber nicht revolutionär. Sie veröffentlicht viele Illustrationen von Vallotton und wird in ganz Paris gelesen. Vallotton beginnt, weit über den Kreis der anarchistischen Leserschaft hinaus bekannt zu werden. Doch der Waadtländer bleibt der «fremde Nabi», benannt nach der Kunstströmung, der er sich mit seinen Freunden Pierre Bonnard und Edouard Vuillard anschliesst.

Und zu dieser Zeit konnten Ausländer, die der politischen Aktivitäten verdächtigt wurden, leicht an die Grenzen abgeführt werden. «Ich werde also meine Einbürgerung beantragen», schrieb er im Februar 1898 an seinen Bruder, «(…) denn so wie ich bin, fühle ich mich zu sehr allem ausgeliefert und ohne mögliche Hilfe. Das lähmt mich auch bei meinen Zeichnungen, und der Titel ‹Ausländer› beginnt, eine Belastung zu werden.»

«C’est la guerre!» (dt. Es ist Krieg), 1915-1916, Privatsammlung © Fine Art Images / Heritage Images

In den Jahren 1899/1900 änderte sich für Vallotton alles. Er wurde Franzose und zog von seinem etwas schmuddeligen Quartier am linken Seine-Ufer in schickere Gebäude hinter der Oper um. Vor allem aber verliess er seine Schneiderin für die Tochter eines Kunsthändlers.

Man spürte eine gewisse Verlegenheit, als er dies seinem Bruder Paul und seiner Schwägerin Dithée mitteilte. «Seid also beide für mich und meine zukünftige Frau ebenso sympathisch, wie ihr es für mich allein wart (…). Was meine Verlobte betrifft, so ist sie, wie ich dir gesagt habe, Witwe. Ihr Name ist Rodrigues, und sie ist die Tochter von Herrn Bernheim, einem grossen Kunsthändler. (…) Wenn wir im Mai heiraten, werden wir sofort in die Schweiz eilen und dort eine Woche verbringen, um uns kennenzulernen. Es wird mir eine grosse Freude sein, sie euch vorzustellen, und ich hoffe, dass es ihr nicht schwerfallen wird, eure Freundschaft zu gewinnen.»

Gegen den Krieg

«Es scheint mir, als hätte es eine Revolution gegeben», schrieb ihm sein lieber Freund Édouard Vuillard. Vallotton wurde bürgerlicher und konzentrierte sich auf die Malerei. Schüttete der Waadtländer Wasser in seinen anarchistischen Wein?

«Nein, er wird weiterhin von Themen wie Ungerechtigkeit und polizeilicher Unterdrückung verfolgt. Das zeigt sich in der Serie ‹Crimes et châtiments›, die 1903 in der libertären Zeitschrift ‹L’Assiette au beurre› veröffentlicht wurde», bemerkt Poletti.

Aber als eingebürgerter Franzose konnte er es freier tun. Und die Zeit hatte sich geändert: Der Anarchismus, der in den 1890er Jahren noch Gewalt befürwortete, wurde pazifistischer und antimilitaristischer“, fügt die Kuratorin hinzu.

Als der Krieg von 1914–1918 ausbrach, wandte sich der 50-jährige Vallotton wieder dem Holzschnitt zu, um die Gewalt des Konflikts in seiner Serie «C’est la guerre!» anzuprangern. «Der Künstler hat nichts von seiner Verve verloren. Er greift brillant auf dieses Ausdrucksmittel zurück, das ihm zu Beginn seiner Karriere so gut gelungen ist», stellt Poletti fest.

1917 ging er im Rahmen einer «künstlerischen Mission in den Armeen» an die Front und fertigte einige Skizzen an. Als er jedoch in sein Atelier zurückkehrte, verliess er sich lieber auf seine Erinnerungen und malte die sehr grafischen Werke «Verdun» und «Le cimetière militaire de Châlons» (dt. Der Militärfriedhof von Châlons), die den neuen, von der Technik dominierten Krieg enthüllten.

Zum Nachlesen: Unser Porträt von Félix Vallotton

anlässlich seines 100. Todestages:

Mehr

Mehr Félix Vallotton: Was man über diesen grossen Schweizer Künstler wissen muss Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweiz feiert den 100. Todestag von Félix Vallotton, einem der berühmtesten Schweizer Künstler, mit mehreren Ausstellungen. Mehr Félix Vallotton: Was man über diesen grossen Schweizer Künstler wissen muss

Editiert von Samuel Jaberg; Übertragung aus dem

Französischen mithilfe von Deepl: Melanie Eichenberger

Mehr

Mehr Kultur von SWI swissinfo.ch kompakt Interviews, Debatten und Entwicklungen: Das Schweizer Kulturschaffen und seine Positionen ideal portioniert in Ihrem Mailfach. Mehr Kultur von SWI swissinfo.ch kompakt

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards Mehr: JTI-Zertifizierung von SWI swissinfo.ch