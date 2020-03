Dieser Inhalt wurde am 15. März 2020 19:37 publiziert

Auch dies ist jetzt verboten: Eine Coiffeuse mit Gesichtsmaske am Samstag in Bellinzona.

(Keystone)

Vier Kantone rufen die Notlage aus. Der Bundesrat beschliesst in diesen Minuten über ein neues Regime. Die Schweiz ist unterwegs zum Lockdown.



Hier die neusten Informationen:

Was wird heute Nacht beschlossen? Infobox Ende

Nach der Krisensitzung des Bundesrats von Sonntagabend sind keine Medieninformationen in Aussicht gestellt worden. Erwartet werden neue Vorgaben zum Schutz der Bevölkerung. Das sind gemäss Beobachtern die Optionen:

Totaler Stillstand für das gesamte Land, wie ihn bereits vier Kantone angeordnet haben.

Teilmobilmachung der Armee.

Grenzschliessungen zu Deutschland, Österreich und Frankreich.

Teilweise Stillegung des öffentlichen Verkehrs.





Was sagte der Bundesrat bisher? Infobox Ende

video (1)

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga:

"Die Situation ist schwierig, aber wir haben die Kapazitäten, sie medizinisch und finanziell zu bewältigen." (Freitag)

"Die 10 Milliarden sind Soforthilfe. Es ist klar, dass das Problem eine noch grössere Dimension annehmen kann und dass dann weitere Unterstützung nötig sein wird." (Sonntagszeitung)



Innenminister Alain Berset:

"Die Situation entwickelt sich täglich. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Wir müssen uns an eine Verlangsamung des gesellschaftlichen Lebens gewöhnen. Das ist eine Frage der Solidarität." (Freitag)

"Wir haben Italien als Risikogebiet definiert und daher die Einreise beschränkt. Und ich wäre überrascht, wenn wir das nicht schon bald auf andere Nachbarländer ausdehnen müssten." (NZZ am Sonntag)



Wirtschaftsminister Guy Parmelin:

"Eine Rezession abzuwenden wird extrem schwierig." (Freitag)

"Wir müssen schauen, wie hoch der Bedarf ausfällt. Ist dieser höher als derzeit angenommen, ist auch mehr Geld zu sprechen. Die grössere Herausforderung als die zur Verfügung stehende Summe ist, sicherzustellen, dass die Mittel rasch fliessen können." (Sonntagsblick)









Was sind die bisherigen Massnahmen für die Schweiz?

Infobox Ende

Seit Freitag gilt in der Schweiz ein neues Regime.

1. Das öffentliche Leben wird stillgelegt

Bis 4. April sind alle Schulen geschlossen.

Öffentliche oder private Veranstaltungen mit über 100 Personen sind verboten. Dies gilt auch für Freizeitbetriebe wie Museen, Schwimmbäder oder Skigebiete. Restaurants, Bars und Diskotheken dürfen nicht mehr als 50 Personen gleichzeitig aufnehmen.



2. Rasche, massive Hilfe für die Wirtschaft

Der Bundesrat stellt 10 Milliarden Franken zur Verfügung, um der Wirtschaft sofort zu helfen.



Für die Kurzarbeitsentschädigung können bis 8 Milliarden Franken beansprucht werden. Für besonders betroffene Unternehmen gibt es bis zu 1 Milliarde Franken. Kleinen und mittleren Unternehmen stehen 580 Millionen Franken an verbürgten Bankkrediten zur Verfügung.

3. Einschränkungen bei der Einreise von Italien

Der Bundesrat lässt die Schengen-Grenzkontrollen an sämtlichen Binnengrenzen kontrollieren. Die Einreise aus Italien ist nur noch Schweizer Bürgerinnen und Bürgern, Personen mit einem Aufenthaltstitel in der Schweiz sowie Personen, die aus beruflichen Gründen in die Schweiz reisen müssen, erlaubt. Transit- und Warenverkehr sind weiter erlaubt.

Wie reagiert die Schweiz auf das Regime? Infobox Ende

Die Massnahmen des Bundesrats werden breit unterstützt, von Parteien, Kantonen und Presse.



Pressestimmen:

Neue Zürcher Zeitung: "Die Landesregierung beweist, dass sie im Notfall das Land führen kann – und dass sie bereit ist, mutig und zum richtigen Zeitpunkt auch schwere Entscheidungen zu treffen. Dafür ist ihr Lob zu zollen. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die am Freitag beschlossenen Massnahmen keine Sekunde zu früh kommen."

Tages-Anzeiger: "Tatsächlich zeigen sich die ­Menschen in einer Krise auch von ihrer besten Seite: indem sie solidarisch handeln, helfen und sich menschlich zeigen. Im Netz kursieren bereits Initiativen, um Kinderhütedienste zu organisieren. Es gibt ­Initiativen von Nachbarn, die älteren Mitbürgern anbieten, für sie einzukaufen. Und Roche hat gerade einen Corona-Massentest zur Verfügung gestellt. Es sind diese Zeichen, die uns Hoffnung geben."

SRF: "Die Massnahmen des Bundesrates für die Wirtschaft zeigen vor allem eines: Der Bundesrat rechnet mit einer Krise, die nicht allzu lange dauert. Die Wirtschaftsleistung wird sich verlangsamen. Wie lange, ist allerdings unklar. Denn es handelt sich diesmal nicht um eine tiefgreifende Krise, sondern – zumindest Stand heute – eher um einen Schock."





Reaktionen der Parteien:

Auch die FDP ist überzeugt, dass die Schweiz "dank ihres stabilen Finanzhaushalts in der Lage ist, die finanziellen Konsequenzen der Krise erfolgreich zu bewältigen".

Die SVP begrüsst die Grenzkontrollen zur Eindämmung des Coronavirus. Allerdings würde die Partei eine absolute Grenzschliessung bevorzugen.

Die CVP mahnt, dass die Massnahmen des Bundes nun auch tatsächlich umzusetzen seien.

Die SP betont die Solidarität. "Jeder und jede kann seinen Beitrag leisten", sagt Parteichef Christian Levrat.

Für die Grünen könnten die Massnahmen noch weiter gehen. Jetzt sei "ein koordiniertes Not- und Konjunkturstützungspaket zwingend".



(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

Wie ist die aktuelle Situation in der Schweiz? Infobox Ende

Die Schweiz erlebt eine epidemische Welle. Die Ausbreitungsrate des Virus beträgt rund 80 % pro Tag: das heisst, dass sich die Fallzahl beinahe täglich verdoppelt. In den letzten 24 Stunden kamen über 800 Neuinfektionen dazu. Die Zahl der positiv getesteten Fälle lag am Sonntag bei 2200.

Die Aufmerksamkeit der Landesregierung gilt dem Gesundheitssystem und der Wirtschaft.

Der Druck auf das Gesundheitssystem wächst. Die Kliniken in der Schweiz müssen zentral und aktualisiert melden, wie viele Notfallbetten zur Verfügung stehen. In der Schweiz gibt es 82 Intensivstationen mit 950 bis 1000 Betten, davon rund 850 mit Beatmungsgeräten.



Zahlreiche Spitäler und Altersheime verbieten Gesunden den Besuch von Angehörigen.

600 Armeeangehörige leisten Einsatz für die Spitäler. Um dem erwarteten Anstieg an Erkrankten gerecht zu werden, haben viele Kantone auch den Zivilschutz aufgeboten.



armee Schweizer Armee unterstützt Notstationen im Tessin. Spitalplätze werden durch Armeezelte geschaffen. Zusammenarbeit zwischen Armee, Sanitätsorganisationen und Zivilschutz für die hiesige Bevölkerung funktionieren gut. Herzlichen Dank allen im Einsatz stehenden Kräften. pic.twitter.com/ztWEufY9Nl — VBS - DDPS (@vbs_ddps) March 15, 2020

Der Bundesrat stuft die Situation in der Schweiz als besondere Lage gemäss Epidemiengesetz ein. Dies erlaubt ihm, dass er von den 26 Kantonen Kompetenzen übernehmen und Massnahmen anordnen kann. Landesweit durchgesetzt wurde so etwa die Schliessung aller Skigebiete.externer Link



Zahlreiche Firmen haben ihre Mitarbeiter ins Home Office geschickt. Auch wir von swissinfo.ch arbeiten von zuhause aus.





Was gilt für Personen, die sich in der Schweiz aufhalten?

Infobox Ende

In der Schweiz steigt die Zahl der Fälle rasant an.



BAG #CoronaInfoCH

Stand 15.03 sind ca. 2200 positiv getestete Fälle in CH und FL. Davon liegt bei 1563 Fällen eine Bestätigung vor, bei 152 Fällen ist die Bestätigung ausstehend und bei ca. 440 Fällen ist die Meldung noch nicht abschliessend erfasst.https://t.co/rriRySmvPK pic.twitter.com/OlQ7v1GfW5 — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) March 15, 2020 ​​​​​​​

Aktuelle Zahlen ersehen Sie in unserer laufend aktualisierten Karte:

new map map

Die Schweiz gehört zu den Ländern, die global betrachtet am meisten von der Pandemie betroffen sind. Zurzeit liegt die Schweiz bezüglich Zahl der Fälle im Verhältnis zur Bevölkerung unter den ersten Ländern, vor China. Aktuelle weltweite Zahlen finden Sie hierexterner Link.



Das Bundesamt für Gesundheit appelliert in einer breit gestreuten Kampagne, die Hygieneregelnexterner Link zu befolgen:

Abstand halten ("Social Distancing")

Gründlich Hände waschen

In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen

Bei Fieber oder Husten zu Hause bleiben

Händeschütteln vermeiden

Papiertaschentücher in geschlossene Abfalleimer werfen

Notfallstationen nur nach Anmeldung besuchen

(Kai Reusser / SWI / SRF)

Wie lauten die Prognosen? Infobox Ende

Das Virus wird sich weiter ausbreiten.

Die Schweiz richtet sich darauf ein, dass das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt. Nun geht es um Zeitgewinn und darum, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.



Die Schliessung von Schulen und die Stillegung des öffentlichen Lebens könnte länger dauern als bisher angekündigt. "Da die Wissenschaft damit rechnet, dass es drei bis vier Monate dauert, bis die Epidemie abflacht, müssen wir auch mit Schulschliessungen für diesen Zeitraum rechnen", sagt die Präsidentin der Schweizer Bildungsdirektoren-Konferenz Silvia Steiner in der NZZ.



Welche Auswirkungen hat die Krise auf die Schweizer Wirtschaft?

Infobox Ende

Ihr Ausmass ist noch nicht absehbar.

Die Aktienmärkte erfahren eine weltweite Baisse. Auch die Schweizer Börse war von der Verkaufswelle betroffen. Hier externer Linkdie aktuelle Situation des Swiss Market Index SMI.



Teils bedrohliche Einbussen erleben bereits die Tourismus- und die Veranstaltungsbranche.

Schweiz Tourismus rechnet mit massiv weniger Touristen. Für März und April 2020 rechnen die Schweizer Hotelbetreiber mit einem Umsatzrückgang von 45 Prozent.

Die Fluggesellschaft Swiss hat zahlreiche Flüge gestrichen und Kurzarbeit eingeführt. Wenn sich die Situation weiter verschärfe, werde die Swiss alle Flugzeuge am Boden lassen müssen und sei dann auf Staatshilfe angewiesen, sagt Swiss-Chef Thomas Klühr dem Sonntagsblick. In welcher Höhe die Staatshilfe ausfallen müsste, konnte Klühr nicht sagen. Diesbezüglich Gespräche mit dem Bundesrat finden nächste Woche statt.



Das Konjunktur-Forschungsinstitut BAK Economics hat die Wachstumsprognose für 2020 von 1,5 Prozent auf 1,3 Prozent gesenkt.



Betroffene Unternehmen können in einem vereinfachten Verfahren Anträge auf Kurzarbeit stellen. Angestellte arbeiten dann reduziert, erhalten aber 80 Prozent des wegfallenden Lohns von der Arbeitslosenversicherung. Seit Anfang März haben die genehmigten Voranmeldungen für Kurzarbeit stark zugenommen.

Die neuen ausserordentlichen Begleitmassnahmen zur Abfederung von wirtschaftlichen Folgen sollen Lohnfortzahlungen ermöglichen und den Firmen über die ausserordentliche Situation hinweghelfen.



+ Schweizer Forscher im Wettlauf gegen das Coronavirus



(Keystone / Gabriele Putzu)

Was muss man bei Reisen beachten? Infobox Ende

Der Bundesrat rät, auf alle nicht dringenden Reisen zu verzichten.

Eine Vielzahl von Ländern hat Reisebeschränkungen ausgesprochen. Nebst der USA riegeln sich die Länder auch in Europa ab.

Detaillierte tagesaktuelle Informationen zu den Einreisebestimmungen für Reisende aus der Schweiz für alle Länder finden Sie hier bei der IATA.externer Link

Auch das Aussendepartement EDA liefert zum Thema Coronavirus ständige Updates für Reisende.externer Link

Es besteht keine Einreisesperre für die Schweiz, aber starke Einschränkungen von Italien her. Aufdatierte Infos zur Situation an der schweizerisch-italienischen Grenze finden Sie hierexterner Link.



Österreich ruft seine Landsleute zur Rückreise auf. Der Flug- und Zugverkehr aus Österreich in die Schweiz wird ab Montag Mitternacht eingestellt.







Sind Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer speziell betroffen? Infobox Ende

Ja.

Aktuell sind aufgrund der Reisebeschränkungen viele Doppelbürger von Quarantänen und Stornierungen betroffen.

Coronavirus So erleben Schweizer im Ausland die Corona-Krise Schweizerinnen und Schweizer im Ausland erzählen, wie sie die Coronakrise erleben und welche Massnahmen in ihrem Aufenthaltsland ergriffen wurden. Von Melanie Eichenberger





+ Israels Einreisesperre für Auslandschweizer: Hochzeit abgesagt, Beerdigung verpasst

+ Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer fliehen aus Italien





Wo finde ich mehr Informationen? Infobox Ende

Hier eine Liste der Links, wo Sie jederzeit selbst die aktuellen Updates aus erster Hand erfahren können.

Bundesamt für Gesundheit (BAG)externer Link



Weltgesundheits-Organisation (WHO)externer Link



Internationale Übersichtskarteexterner Link







