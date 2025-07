Gianna Nannini rockt Locarnos Piazza Grande

Die italienische Sängerin Gianna Nannini hat am Donnerstagabend im Rahmen des "Moon & Stars" Locarnos Piazza Grande eingeheizt. Am ersten von insgesamt drei Konzerten in der Schweiz sang die 71-Jährige passend zur heissen Tessiner Julinacht auch "Un'estate italiana".

(Keystone-SDA) Nach dem ersten Drittel des Konzerts läuft Gianna Nannini so richtig warm. Bei ihrem «Ragazzo dell’Europa» aus dem Jahr 1982 singen viele mit, Nannini hat ihre mit Blumen verzierte Lederjacke schon nach dem zweiten Song ausgezogen.

Obwohl die «Rockröhre» am 14. Juni 71 Jahre alt geworden ist, strotzt sie nur so von Energie, umarmt mal die Mikrofonstange, mal den Gitarristen und immer wieder durch die Luft auch das Locarneser Publikum, das eigentlich ein Deutschschweizer Publikum ist.

Nach einer guten halben Stunde bauen dunkel angezogene Männer flink die Bühne um und installieren leuchtende Stäbe, die im entferntesten an schilfartige Pflanzen erinnern. Auch Gianna Nannini wechselt das Outfit und trägt nun eine Glitzer-Lederjacke, in der sie ihre wunderbar eigenständige italienische Version von «Me and Bobby McGee» als Referenz an Janis Joplin schmettert.

Rockige Variante von «Meravigliosa creatura»

Je länger das fast ausverkaufte Konzert dauert, desto mehr kommt Nannini in Fahrt. Mit «I maschi» von 1987 nimmt der Abend richtig Schwung auf, das Publikum singt mit und Nanninis Augen blitzen vor Schalk.

Dann singt die aus Siena stammende Sängerin ihren Ohrwurm «Io» von 2006, bevor sie «Siamo tutte meravigliose creature!» in die Menge ruft und damit eines ihrer wohl ausdrucksstärksten Lieder ankündigt, diesmal in einer rockigen Variante. Danach verabschiedet sie sich kurz, um wenig später in einem leuchtend roten Hosenanzug zurückzukehren und «Primadonna» von 1982 zu singen.

Und dann – endlich – folgt mit «Bello e impossibile» und einer in blau gehaltenen, knalligen Leuchtshow der Höhepunkt des Abends. Diese Geschichte einer unerreichbaren Liebe lässt im Publikum niemanden kalt, viele umarmen sich und filmen den Moment per Video.

Immer wieder fordert Nannini das Locarneser Publikum auf, zu singen, ist nicht immer zufrieden mit dem Resultat, fordert mehr und lauteres Singen, dreht sich und wendet sich, tanzt.

Schweissgebadet ist Gianna Nannini, es ist mit rund 27 Grad heiss in Locarno. Auch ihre rote Jacke hat die Rockröhre rasch weggelegt und zeigt im weissen Tanktop ihre durchtrainierten Arme.

Nach einem ersten Abgang zieht der Applaus sie zurück auf die Bühne für ihre Hymne an den italienischen Fussballsommer 1990. «Un’estate italiana», auch bekannt als «Notti Magiche», war das offizielle Lied der Fussball-Weltmeisterschaften 1990 in Italien, Nannini schrieb es zusammen mit Giorgio Moroder und Edoardo Bennato. Es passt vielleicht nirgends so gut hin wie auf die Piazza Grande – diesen Platz, der nicht nur während des Filmfestivals Magie verströmt.

Danach ist Schluss, die ganze Band kommt an den Bühnenrand und eine sichtlich bewegte Gianna Nannini nimmt Abschied von Locarno. Immer wieder verbeugt sie sich, tänzelt rückwärts in die Dunkelheit der Bühne, um erneut nach vorne zu kommen und durch die Luft das Tessiner Publikum zu umarmen. Ob da in ihren Augen sogar Tränen ein paar Tränen schimmern, bleibt das Geheimnis einer «Notte magica».