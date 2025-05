Gleitschirmpilot stürzt in Betschwanden GL ab

Keystone-SDA

Am Chnügrat in Betschwanden GL ist am Freitagmittag ein Gleitschirmpilot verunfallt. Er zog sich unbekannte Verletzungen zu und musste ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte. Der 51-Jährige startete in der Region Braunwald und stürzte später aus unbekannter Höhe in eine Baumgruppe auf rund 1800 m. ü. M. ab.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Rega überführte ihn ins Universitätsspital Zürich, wie die Polizei am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von der Polizei untersucht.