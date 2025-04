Grönländer wird Arktis-Botschafter des Königreichs Dänemark

Der Grönländer Kenneth Høegh ist zum neuen arktischen Botschafter des Königreichs Dänemark ernannt worden. Das teilte das Aussenministerium in Kopenhagen mit. Høegh war zuletzt Leiter der grönländischen Vertretung in der US-Hauptstadt Washington. Er wird nun Büros in Kopenhagen wie auch in der grönländischen Hauptstadt Nuuk beziehen.

(Keystone-SDA) Das EU-Land Dänemark, Grönland und die Färöer-Inseln bilden gemeinsam das dänische Königreich, die sogenannte Reichsgemeinschaft. In den vergangenen Monaten ist diese Gemeinschaft in den Fokus der internationalen Öffentlichkeit gerückt, weil US-Präsident Donald Trump Besitzansprüche hinsichtlich Grönlands angemeldet hat.

Vorsitz im Arktischen Rat

Dänemark, Grönland und die Färöer hatten sich Ende 2024 auf die Rollenverteilung beim Vorsitz im Arktischen Rat geeinigt, den das Königreich im Mai turnusmässig für zwei Jahre übernimmt. Der Rat ist das wichtigste Forum zur Zusammenarbeit in der Region rund um den Nordpol. Ihm gehören Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Island, Kanada, die USA und Russland sowie mehrere ständige Vertreter indigener Völker an.

Russland wurde in dem Forum seit seinem Einmarsch in die Ukraine vor mehr als drei Jahren weitgehend isoliert. Aus diesem Grund finden weiterhin keine formellen Ratstreffen auf Botschafter- oder Ministerebene statt. Stattdessen haben Arbeitsgruppen der Länder die Möglichkeit, die Arbeit virtuell fortzusetzen. Deutschland hat in dem Rat einen Beobachterstatus inne.