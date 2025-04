Hinweis auf Gladiatorenkampf mit Grosskatze im alten Britannien

Keystone-SDA

Ein Gladiatorenskelett mit Löwenbiss-Spuren aus York hat erstmals einen Hinweis auf blutige Kämpfe im römischen Britannien geliefert – auch ohne Amphitheater. Archäologische Nachweise, dass es zu diesen grausamen Spektakeln nördlich des Mittelmeers kam, sind rar.

(Keystone-SDA) Glaubt man bildlichen Darstellungen und schriftlichen Berichten, ergötzten sich die Römer an blutigen Schauspielen, bei denen Menschen mit Löwen und anderen Raubkatzen kämpfen mussten oder von diesen zerrissen wurden. Die Kämpfe (venatores) und Hinrichtungen (damnatio ad bestias) sind auf zahlreichen Darstellungen, wie etwa Mosaiken zu finden.

Archäologische Nachweise, dass es zu diesen Spektakeln nördlich des Mittelmeers kam, sind jedoch rar. Eine interdisziplinäre Forschungsgruppe aus Grossbritannien und Irland glaubt nun, einen Beleg dafür zu haben, dass diese grausamen Spektakel sogar in den entlegensten Winkeln des Imperiums stattfanden.

Erstmals physische Belege für Kampf mit Raubkatze

Den entscheidenden Hinweis gaben Bissspuren an den Knochen eines mutmasslichen Gladiators, dessen Skelett in der nordenglischen Stadt York entdeckt und der dort wahrscheinlich vor etwa 1.800 Jahren begraben wurde. Die Spuren stammen von einer Grosskatze, wie das Forschungsteam in einem in der Fachzeitschrift «Plos One» erschienen Artikel darlegt.

«Erstmals liegen uns physische Belege für die öffentlichen Inszenierungen des Römischen Reiches sowie die gefährlichen Gladiatorenkämpfe vor», wird der leitende Wissenschaftler Tim Thompson von der Maynooth University in einer Mitteilung zitiert.

Kein Amphitheater, aber ein Gladiatoren-Friedhof

Eboracum, wie York damals hiess, spielte eine wichtige Rolle im römischen Britannien: als Stützpunkt verschiedener Legionen, aber auch als Siedlung und Residenz des Provinzgouverneurs. Sogar Kaiser hielten sich dort zuweilen auf. Kaiser Septimius Severus starb dort im Jahr 211. Konstantin der Grosse wurde in Eboracum im Jahr 306 von seiner Armee zum Kaiser ausgerufen.

Und obwohl in York bislang kein Amphitheater gefunden wurde, wird angenommen, dass auch dort Gladiatorenkämpfe stattfanden. Stärkster Hinweis darauf ist ein Friedhof aus römischer Zeit, in dem eine auffallend grosse Zahl von Skeletten junger Männer mit entsprechenden Kampfverletzungen gefunden wurde.

Fest steht, wer den Kampf gewann

Die Forschenden verschiedener britischer Universitäten sowie der Maynooth Universität in Irland gehen davon aus, dass es sich dabei um Gladiatoren handelte. Eines der Skelette weist Verletzungen auf, die den Wissenschaftlern zufolge aller Wahrscheinlichkeit nach von einem Löwen stammen. Dass ein solches Tier über Tausende Kilometer aus seiner Heimatregion in den Norden des römischen Britanniens gebracht worden sein könnte, halten sie angesichts der Bedeutung, die Eboracum spielte, durchaus für denkbar.

Sie untersuchten die Verletzungen mit Hilfe von 3D-Scans und verglichen sie mit den Bissspuren von lebenden Grosskatzen an Tierkadavern in Zoos. Dass sie nicht am Oberkörper, sondern am Becken verursacht wurden, weist den Wissenschaftlern zufolge darauf hin, dass es sich nicht um eine klassische Angriffswunde handelt. Falls es ein Kampf und keine Hinrichtung gewesen sein sollte, steht damit auch fest, wer ihn gewann: Der Löwe hatte bereits begonnen, sein Opfer zu fressen.