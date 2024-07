Hochzeitskonvoi blockiert Autobahnen im Aargau

(Keystone-SDA) Ein Fahrzeugkonvoi hat am Samstagnachmittag den Verkehr auf den Autobahnen A1 und A3 im Aargau behindert. Er bestand aus mindestens elf Fahrzeugen und war auf dem Weg an eine Hochzeit, wie die Aargauer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Bis zu fünf Fahrzeuge fuhren nebeneinander auf der Autobahn, bremsten bis zum Stillstand ab und führten Slalomfahrten über den Pannenstreifen durch. Die Polizei nahm elf Fahrzeuglenkern aus der Schweiz, Frankreich, Deutschland und Russland die Führerausweise noch vor Ort ab.

Zudem werden die fehlbaren Lenker bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Durch ihre Fahrweise hätten sie nicht nur sich selbst gefährdet, sondern auch die unbeteiligten Verkehrsteilnehmer, teilte die Polizei mit.

Der Konvoi war auf dem Weg Richtung Zürich. Die ausgerückte Polizei konnte ihn in Mägenwil AG ausserhalb der Autobahn stoppen.