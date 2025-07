Implenia erhält neue Aufträge in der Schweiz und in Deutschland

Keystone-SDA

Der Baukonzern Implenia hat weitere Aufträge im Bereich Hochbau gewonnen. Sie kommen aus der Schweiz und aus Deutschland und haben insgesamt ein Volumen für das Unternehmen von rund 200 Millionen Franken.

(Keystone-SDA) In der Schweiz wird Implenia ein neues Rechenzentrum in Beringen erstellen, das Hotel The Park Gstaad sanieren und ein Quartier in Aarau weiterentwickeln, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

In Deutschland gehören zu den neuen Aufträgen unter anderem ein Schulgebäude mit Einkaufsmarkt in Heilbronn, ein Wohnkomplex in Sindelfingen oder ein Fachmarktzentrum mit Supermarkt, Drogerie und Bäckerei inklusive Aussenanlagen in der Nähe von Bamberg. Ausserdem saniert Implenia in Halle ein Wohngebäude mit mehr als 50 Wohnungen und baut für die Lufthansa eine Logistikhalle für den Einbau von Flugsimulatoren um.