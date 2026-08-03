Kampfwahl um Sitz von Favre Accola in Davos GR

Keystone-SDA

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Für den freiwerdenden Regierungssitz von Valérie Favre Accola (SVP) in der Gemeinde Davos GR haben sich drei Kandidierende angemeldet. Damit kommt es am 27. September definitiv zur Kampfwahl.

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(Keystone-SDA) Die Ersatzwahl am 27. September ist notwendig, weil mit Favre Accola (SVP) ein bisheriges Davoser Exekutivmitglied im Juni in die Bündner Regierung gewählt wurde. Sie tritt ihr neues Amt am 1. Januar 2027 an.

Nachdem die SVP bereits Anfang Juli angekündigt hatte, ihren Sitz in der fünfköpfigen kommunalen Regierung mit Rebekka Gadmer verteidigen zu wollen, haben inzwischen auch die FDP und die EVP Kandidaturen bekanntgegeben. Die Anmeldefrist für die Wahl ist kürzlich abgelaufen.

FDP und EVP wollen SVP einen Sitz abjagen

Die FDP möchte mit Andrea Ambühl-Schreiber einen Sitz hinzugewinnen. Sie ist seit 2021 Mitglied im Davoser Parlament und aktuell Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission. Die Bäuerin ist als Leiterin «Administration Bergbahnen und Projekte» bei der Davos Klosters Bergbahnen AG engagiert.

Die EVP Davos schickt Christian Thomann ins Rennen um den Kleinen Landrat. Der 58-Jährige politisierte zwischen 2012 und 2024 bereits im Davoser Parlament – dem Grossen Landrat. Beruflich ist Christian Thomann seit vielen Jahren als technischer Mitarbeiter am Weltstrahlungszentrum PMOD/WRC tätig.

Die SVP will ihren Sitz mit Gadmer halten. Sie führt gemeinsam mit ihrem Mann einen landwirtschaftlichen Betrieb. Zudem arbeitet sie als kaufmännische Angestellte in einer Schreinerei in Davos. Sie ist ausserdem seit acht Jahren im Schulrat aktiv.

Heute sitzen neben Favre Accola Landammann Philipp Wilhelm (SP), Jürg Zürcher (FDP), Walter von Ballmoos (GLP) und Claudia Bieler (SP) in der Davoser Exekutive.