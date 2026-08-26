Kanton Bern will unter Trockenheit leidenden Bauern helfen

Keystone-SDA

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Die Trockenheit der vergangenen Wochen bringt Bauern in Geldnot. Der Kanton Bern greift nun mit vorgezogenen Direktzahlungen und zinslosen Krediten ein, um die Betriebe zu entlasten.

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(Keystone-SDA) Ein Teil der Direktzahlungen wird vorzeitig ausgerichtet, wie die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern am Mittwoch mitteilte. Damit erhalten die Landwirtschaftsbetriebe früher als üblich finanzielle Mittel, um ihre Liquidität kurzfristig zu verbessern.

Zudem können Betriebe, die als Folge der Trockenheit in finanzielle Bedrängnis geraten sind, ein zinsloses Betriebshilfedarlehen beantragen. Jeder Einzelfall wird geprüft.

Grund für die Massnahmen sind die grosse Hitze und Trockenheit im Sommer 2026, die zu höheren Produktionskosten und Ertragseinbussen in der Landwirtschaft führten. Der Kanton beschloss die Unterstützung in Abstimmung mit dem Bund.