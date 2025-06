Kantonspolizei St. Gallen schliesst Posten in Wittenbach

Keystone-SDA

Die Polizeistation in Wittenbach wird per Ende Juni geschlossen und mit derjenigen in Goldach zusammengelegt. Die Polizeipräsenz in den Gemeinden soll gleich bleiben. Der Posten in Wittenbach ist bereits heute nicht mehr dauerhaft besetzt.

(Keystone-SDA) Das St. Galler Sicherheits- und Justizdepartement schliesst die Polizeistation in Wittenbach per 30. Juni auf Antrag der Kantonspolizei St. Gallen, wie diese am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Die Polizei erhofft sich Kosteneinsparungen sowie eine «Effizienzsteigerung in der Fallbearbeitung».

Die Polizeipräsenz in den Gemeinden Wittenbach, Berg, Muolen und Häggenschwil wird durch die Polizeistation Goldach und dem Stützpunkt in Thal sichergestellt, hiess es im Communiqué weiter. Mit der Schliessung des Postens in Wittenbach wird die Kantonspolizei St. Gallen künftig noch 21 Polizeistationen sowie vier Polizeistützpunkte betreiben.