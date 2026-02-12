Kantonsstrasse A6 im Wallis nach Lawine am Abend wieder befahrbar

Lötschental im Wallis wegen Lawine vom Verkehr abgeschnitten Keystone-SDA

Eine Lawine hat am Donnerstag einen Abschnitt der Kantonsstrasse A6 zwischen Goppenstein und Gampel im Wallis verschüttet. Die Strecke wurde erst nach mehreren Stunden ab 19 Uhr wieder frei gegeben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Sprengung habe in der Zwischenzeit durchgeführt werden können, teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) am Donnerstagabend mit.

Menschen kamen laut Astra keine zu Schaden. Auch die Infrastruktur habe keine Schäden erlitten. Aufgrund der weiterhin hohen Lawinengefahr musste die Lawinensprengung per Helikopter durchgeführt werden. Am Nachmittag war dies wegen des Wetters nicht möglich gewesen.

Die Meldung des Lawinenniedergangs sei um 11.40 Uhr eingegangen, hiess es am Mittag bei der Kantonspolizei Wallis auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Lawine füllte das Nordportal der Galerie Rotloiwi, die sich kurz vor dem Autoverlad Goppenstein befindet. Daraufhin wurde die Strasse gesperrt und der Autoverlad Lötschberg vorübergehend eingestellt.

Seit Mittwoch herrscht im Wallis eine grosse Lawinengefahr auf Stufe 4 von 5.