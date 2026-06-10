Keine Verletzten nach Brand in Recycling-Firma in Kaiseraugst AG

Keystone-SDA

In einer Recycling-Firma im aargauischen Kaiseraugst ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Es beschränkte sich laut Angaben der Kantonspolizei auf eine Abfallhalde. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

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(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen der Brandursachenermittler dürfte ein im Elektroschrott verbliebener Akku den Brand ausgelöst haben, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Weil die Firma solche Abfälle im Freien lagere, seien Schäden an Gebäuden oder weiteren Betriebseinrichtungen verhindert worden.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes habe den Brand kurz nach 22.00 Uhr gemeldet. Vor Ort sei die Feuerwehr auf meterhohe Flammen und eine grosse Rauchsäule getroffen. Die Löscharbeiten haben laut Kantonspolizei bis in die frühen Morgenstunden angedauert.