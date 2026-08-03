The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Kuba erleidet erneut landesweiten Stromausfall

Keystone-SDA

In Kuba ist in der Nacht auf Montag erneut landesweit der Strom ausgefallen. Dies teilte der staatliche Energieversorger mit. Die Karibikinsel steht derzeit unter einem US-Ölembargo.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der staatliche Stromversorger Union Eléctrica (Une) sprach in den sozialen Medien von einer «vollständigen Trennung» des nationalen Stromnetzes. Dadurch wurde das gesamte Land einschliesslich der Hauptstadt Havanna in Dunkelheit gehüllt.

Kuba leidet seit fünf Jahren unter einer schweren Wirtschaftskrise. Wegen der veralteten Infrastruktur und Treibstoffknappheit kommt es regelmässig zu vollständigen oder teilweisen Stromausfällen.

Seit Januar haben sich die Ausfälle verschärft, nachdem Washington ein Ölembargo gegen die Insel verhängt hatte. Dieses erschwert die Versorgung der Kraftwerke und Notstromaggregate mit Treibstoff, die in der Regel mit importiertem Diesel betrieben werden.

Bereits am Samstagabend war der Westen Kubas von einem grossflächigen Stromausfall betroffen. Die Stromversorgung war am Sonntag wiederhergestellt worden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft