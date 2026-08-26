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Mehrere Tote bei Brand in Chemiewerk in Russland

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem im Bau befindlichen Chemiewerk in der Amur-Region in Russlands Fernem Osten sind nach Behördenangaben mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Acht weitere Mitarbeiter würden vermisst, teilte das Unternehmen AGCHK mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt seien 36 Verletzte in ein Spital eingeliefert worden. Das Katastrophenministerium schickte ein Flugzeug mit Ärzteteams, das Schwerverletzte in Spezialkliniken transportieren sollte.

In dem nicht fertiggestellten Chemiewerk, das 7.600 Kilometer östlich von Moskau in Zusammenarbeit mit einem chinesischen Unternehmen errichtet wird, war es am Dienstag aus bislang unbekannter Ursache zu einem Feuer gekommen. Der Brand sei mittlerweile unter Kontrolle, eine Gefahr für die Umwelt bestehe nicht, teilten die Behörden mit. Die Anlage steht kurz vor der Fertigstellung und soll zur Herstellung der Kunststoffe Polyethylen und Polypropylen dienen.

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