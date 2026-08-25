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Mehrere Wohnungen nach Brand in Azmoos SG nicht mehr bewohnbar

Keystone-SDA

Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Azmoos SG ist am Montagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes mussten vorübergehend evakuiert werden. Zwei Personen verletzten sich leicht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand wurde um 15.45 Uhr gemeldet. Als die Einsatzkräfte beim Mehrfamilienhaus eintrafen, drang Rauch aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Der Feuerwehr sei es gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mit. Vermutlich brach das Feuer im Küchenbereich der Wohnung aus.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner mussten evakuiert werden. Zwei Personen wurden mit leichten Verletzungen ins Spital gefahren. Durch das Feuer und den starken Rauch entstand Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken. Zwei Wohnungen sind länger nicht mehr bewohnbar.

Während der laufenden Reinigungsarbeiten können alle neun Wohnungen vorübergehend nicht bewohnt werden. Für die Bewohnerinnen und Bewohner sind Unterbringungsmöglichkeiten organisiert worden.

Die Ursache des Brandes wird weiter abgeklärt. Das Kompetenzzentrum Forensik hat Ermittlungen aufgenommen.

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