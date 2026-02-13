Neun Personen erstatten im Thurgau Anzeige wegen Telefonbetrugs

Keystone-SDA

Im laufenden Jahr haben neun Personen bei der Kantonspolizei Thurgau Anzeige wegen Telefonbetrugs erstattet. Die Täter erbeuteten pro Fall zwischen 10'000 und 110'000 Franken - insgesamt rund 230'000 Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Telefonbetrüger sind mit der Masche angeblicher Bankenrevisionsstellen aktiv, schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung. Dabei geben sie sich als Mitarbeiter einer Bank aus und machen auf verdächtige Kontobewegungen aufmerksam.

Die Opfer erhalten die angebliche Nummer der Polizei und haben gleich die nächsten Betrüger in der Leitung. Diese überzeugen die Geschädigten davon, bei der Bank im Rahmen einer Betrugsermittlung Geld abzuheben und es an einen «Kurier der Staatsanwaltschaft» zu übergeben.

Zwei Geldabholer hat die Polizei im Thurgau seit Anfang Jahr bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Beide werden mit mehreren Delikten in Verbindung gebracht.

Die Kantonspolizei Thurgau rät: «Wer einen Telefonanruf von einer angeblichen Revisionsstelle der Thurgauer Kantonalbank, Raiffeisen oder anderen Bank bekommt, soll das Gespräch sofort abbrechen.» Bei Unsicherheit nicht auf die angezeigte Nummer zurückrufen, sondern den Polizeinotruf 117 kontaktieren.