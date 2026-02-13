Ostschweizer Bank Acrevis fusioniert mit der Regiobank Männedorf

Keystone-SDA

Die Acrevis Bank mit Sitz in St. Gallen und die Regiobank Männedorf haben einen Zusammenschluss beschlossen. Die Bank in Männedorf ZH wird in die Acrevis Bank integriert.

(Keystone-SDA) Der Zusammenschluss erfolge vor dem Hintergrund des anhaltenden regulatorischen und technologischen Wandels, teilten die Banken am Freitag in einer gemeinsamen Medienmitteilung mit. Dies stelle kleinere Banken vor wachsende Anforderungen. Die Regiobank Männedorf werde künftig als Acrevis Bank Männedorf geführt.

Die geplante Fusion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre beider Banken sowie der Aufsichtsbehörden. Die Generalversammlungen der beiden Banken finden Ende März statt. Der Zusammenschluss soll rückwirkend per 1. Januar 2026 wirksam werden und bis Mitte Jahr abgeschlossen sein. Sämtliche Mitarbeitenden sollen gemäss Mitteilung weiterbeschäftigt werden.

Die Acrevis Bank AG ist 2011 aus dem Zusammenschluss der Bank CA St. Gallen und der Swissregiobank entstanden. Sie betreibt gemäss ihrer Website acht Geschäftsstellen zwischen Bodensee und Zürichsee.

Die Regionalbank Männedorf wurde 1903 als Gewerbebank Männedorf gegründet. Vor dem Hintergrund eines sich dynamisch verändernden Bankenmarktes sei die Fusion wohlüberlegt und zukunftsgerichtet, wird Verwaltungsratspräsident Thomas Stäheli in der Medienmitteilung zitiert.