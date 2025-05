Polizei schnappt drei mutmassliche Einbrecher in Willisau LU

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat am frühen Freitagmorgen in Willisau LU drei mutmassliche Einbrecher festgenommen. Die Männer sollen zuvor in Fischbach LU in ein Haus und ein unverschlossenes Auto eingedrungen sein und Lebensmittel gestohlen haben.

(Keystone-SDA) Laut der am Montag verschickten Medienmitteilung der Luzerner Staatsanwaltschaft bemerkte der Hausbesitzer die Einbrecher und wollte sie vertreiben. Dabei wurde er mit Pfefferspray angegriffen. Die Täter flohen mit einem gestohlenen Auto und in übersetzter Geschwindigkeit in Richtung Willisau. Dort konnte die Polizei sie stoppen und festnehmen.

Die Männer sind zwischen 26 und 31 Jahre alt und stammen aus Algerien (2) und Libyen. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Sursee klärt ab, ob sie für weitere Straftaten verantwortlich sind.