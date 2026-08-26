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Region Bern-Mittelland legt Velonetzplanung zur Mitwirkung vor

Keystone-SDA

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland hat ihre Velonetzplanung 2026 vorgestellt. Sie ergänzt das bestehende Netz aus Hauptverbindungen um kommunale Alltagsrouten und integriert neu auch Mountainbike-Wege. Die Pläne liegen nun zur öffentlichen Mitwirkung auf.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Unterlagen können bis am 1. November 2026 eingesehen werden, wie die Regionalkonferenz Bern-Mittelland (RKBM) am Mittwoch mitteilte. Im Zentrum der aktuellen Planung stehen die sogenannten Velonebenverbindungen, die kommunal wichtige Ziele erschliessen.

Die RKBM erarbeitete das Netz dieser Nebenverbindungen in Zusammenarbeit mit 31 Gemeinden, die bislang über keine eigene Velonetzplanung verfügten. Zudem übernahm sie die bestehenden Pläne anderer Gemeinden in die regionale Übersicht.

Neu ist auch das Mountainbike-Netz Teil der Planung. Dafür trug die RKBM bestehende und geplante Routen zusammen. Aufgrund von Rückmeldungen aus den Gemeinden passte die Konferenz ausserdem einzelne bestehende Hauptverbindungen an.

Grundlage für die Planung ist das nationale Veloweggesetz. Es verpflichtet die Kantone und Gemeinden, ihre Velonetze bis Ende 2027 festzulegen und bis 2042 umzusetzen.

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