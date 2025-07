Rentnerin verletzt sich bei Sturz in Baar ZG lebensbedrohlich

Keystone-SDA

Eine 74-jährige Frau ist am Mittwoch in Baar in ein Bachbett gestürzt. Dabei verletzte sie sich lebensbedrohlich. Die Rega flog sie in ein ausserkantonales Spital, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mitteilten.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Vormittag, gegen 11 Uhr, bei der Inwilerriedstrasse. Der Rettungsdienst Zug stand für die medizinische Erstversorgung im Einsatz.

Für die Bergung wurde die Strasse für rund 30 Minuten gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.