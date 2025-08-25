Roger Federer ist laut «Forbes» neu Dollar-Milliardär
Die Schweizer Tennislegende Roger Federer soll neu ein Vermögen von über einer Milliarde Dollar haben. Das jedenfalls schreibt das US-Wirtschaftsmagazin "Forbes".
(Keystone-SDA) Mit Preisgeldern sei Federer auf rund 131 Millionen Dollar gekommen. Lukrative Werbeverträge und die Beteiligung Federers an der Schuhmarke On hätten das Vermögen des Schweizers auf über eine Milliarde Dollar anwachsen lassen, schrieb «Forbes», wie das Schweizer Newsportal Watson.ch am Montag berichtete.
Weitere aktive oder ehemalige Sportler, welche es zum Milliardär gebracht haben, sind laut «Forbes» unter anderen Basketballspieler LeBron James, Golfspieler Tiger Woods und die Fussballer Cristiano Ronaldo und Lionel Messi.
Der erste Spitzensportler, der mehr als eine Milliarde Dollar Vermögen angehäuft habe, sei der Rumäne Ion Tiriac gewesen. Er habe die Grenze im Jahr 2007 geknackt. Mit Beteiligungen an Immobilien, Autohäusern und Finanzdienstleistungen habe es der frühere Tennisspieler mittlerweile auf ein geschätztes Nettovermögen von 2,3 Milliarden Dollar gebracht.