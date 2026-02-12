SBB sparen und entfernen Abfallkübel bei den Sitzplätzen

Keystone-SDA

Die SBB reduzieren schrittweise die Abfallkübel an den Sitzplätzen in Zügen. Die Sauberkeit soll dadurch verbessert und die Reinigung effizienter gestaltet werden. Die Reinigungskosten sinken so jährlich um einen tiefen einstelligen Millionenbetrag.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Umstellung erfolge bis voraussichtlich Ende 2028, heisst es in einer SBB-Mitteilung vom Donnerstag weiter. Reisende können ihren Abfall weiterhin in den Abfalleimern im Eingangsbereich der Züge oder am Bahnhof entsorgen. Zusätzlich sollen die Papiersammler durch Restmüllbehälter ersetzt werden. Zuerst darüber berichtet hatten die «CH Media»-Zeitungen.

Bereits seit 2021 gibt es in der 2. Klasse der Regionalverkehrszüge keine Abfallkübel mehr an den Sitzplätzen. Die Erfahrungen seien positiv und zeigten, dass Reisende die Züge insgesamt als sauberer beurteilten, schreiben die SBB. Basierend auf diesen Erfahrungen wollen die SBB nun die Abfallkübel auch an den Sitzplätzen in der 1. Klasse der Regionalverkehrszüge, sowie in der 1. und 2. Klasse der Fernverkehrszüge IR-Dosto, Mouette und FV-Dosto entfernen.

Bei den restlichen Fernverkehrszügen, einschliesslich den Zügen, die international verkehren, wird aktuell von einem Rückbau der Kübel an den Sitzplätzen abgesehen. Ein Grund dafür ist, dass dort in den Eingangsbereichen zu wenig Platz vorhanden ist.

Mit dem Entfernen der Abfallkübel sparen die SBB nach eigenen Angaben, sie erhöhen die Sauberkeit an den Sitzplätzen und reduzieren unangenehme Gerüche. In den meisten Zügen erhöhe sich dadurch auch die Beinfreiheit. Die Reinigung in den Zügen werde effizienter und für das Reinigungspersonal entfielen körperlich belastende Arbeitsschritte beim Leeren der Eimer.