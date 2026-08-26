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SBB vermelden mehr Reisende und besseres Finanzergebnis

Keystone-SDA

Mehr Reisende, hohe Pünktlichkeit und ein verbessertes Finanzergebnis: Die SBB blicken auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück, wie die SBB-Verantwortlichen am Mittwoch mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Von Januar bis Juni haben die SBB täglich durchschnittlich 1,45 Millionen Passagiere befördert. Das waren 4 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Das hohe Passagieraufkommen, ein positives Immobilienergebnis und der gesteigerte Ertrag im Güterverkehr sind die Gründe für die deutliche Verbesserung des Halbjahresergebnisses. So weisen die SBB im ersten Halbjahr einen Gewinn von 126 Millionen Franken aus. Im Jahr zuvor waren es noch 48 Millionen Franken gewesen.

Bei der Pünktlichkeit im Personenverkehr konnten die SBB mit 94,1 Prozent (minus 0,4 Prozentpunkte) an den Wert des Vorjahrs anknüpfen. Zugenommen hat die Kundenzufriedenheit. Sie stieg von 79,9 auf 80,1 Punkte, was die SBB auf stabile Betriebsabläufe und zusätzliche Sitzplätze zurückführen.

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