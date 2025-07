Schauspieler Carlos Leal kehrt in die Schweiz zurück

Keystone-SDA

Der Schweizer Schauspieler Carlos Leal kehrt laut der "Schweizer Illustrierten" in die Schweiz zurück - nach 15 Jahren in Los Angeles. "Es ist laut geworden dort, grössenwahnsinnig und arrogant", sagte er in der Online-Ausgabe des Magazins.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Leal beschrieb in dem Artikel eine extrem kapitalistische, lineare Weltsicht, die sich in Gut und Böse teile. Für ihn sei die Grenze nun überschritten. Der 56-Jährige sei nach Los Angeles gekommen, um Filme zu drehen – was er auch getan habe. Er habe mit Al Pacino, Willem Dafoe, Mark Wahlberg und Anne Hathaway gearbeitet und damit „seine Träume verwirklicht“. „Aber heute will ich zurück zu dem, was mich wirklich ausmacht. Und das liegt für mich nicht mehr in Los Angeles“, sagte er weiter.

Leal werde allerdings nicht gemeinsam mit seiner Familie in die Schweiz zurückkehren. Seine Frau Jo Kelly werde künftig mit den Kindern Elvis (19) und Tyger (9) in Lissabon leben. „Meine Frau und ich sind getrennt, aber in Freundschaft verbunden“, betonte er. Ihn als Künstler ziehe es nach Zürich – dort sei er im Zentrum von Europa und trotzdem nahe bei den Kindern.

Ein Gerücht, wonach seine amerikanische Freundin mit ihm in die Schweiz reisen werde, dementierte er. „Ich hab eine Partnerin, ja. Aber erst kommen meine Koffer. Dann mein Schlüssel. Dann sehen wir weiter“, so der aus der Region Lausanne stammende Schauspieler. Eine Wohnung habe er noch nicht – er suche sich ein Atelier oder eine Künstlerloft. Der Umzug sei für diesen Herbst geplant.