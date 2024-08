Schilddrüsenkrebs: Sängerin Ginny Loon hatte Angst um ihre Stimme

(Keystone-SDA) Die Winterthurer Musikerin Ginny Loon erlebte mit der Nominierung als “SRF 3 Best Talent” 2023 und Auftritten an Schweizer Festivals ein Jahr voller Höhenflüge. Doch dann wurde bei ihr Schilddrüsenkrebs diagnostiziert, wie sie nun in einem Interview offenbarte.

Dies sei ein Schock für sie gewesen und sie sah sich mit einer unumgänglichen und schwierigen Operation am Hals konfrontiert, wie Ginny Loon, die bürgerlich Nadja Färber heisst, zur Zeitung “20 Minuten” sagte. Sie habe somit nicht gewusst, ob sie jemals wieder singen könne, denn ihr Tumor habe sich nahe an ihren Stimmbändern befunden.

Die Operation hat sie mittlerweile jedoch gut überstanden, wie die 28-Jährige sagte. Der Genesungsprozess sei zwar ein langer gewesen, sagte die Sängerin, doch mittlerweile könne sie wieder singen wie vorher.