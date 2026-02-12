Sechs Männer festgenommen im Zusammenhang mit Gewalt in Embrach

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat insgesamt sechs junge Männer festgenommen, die im Verdacht stehen als sogenannten Pädo-Hunter andere Männer zu Treffen gelockt, danach zusammengeschlagen und ausgeraubt zu haben. Die Gewalttaten wurden alle drei in Embrach begangen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach umfangreichen Ermittlungen habe die Kantonspolizei Zürich am Dienstag fünf mutmassliche Täter festgenommen, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Eine weiterer tatverdächtiger Mann befand sich demnach bereits in Untersuchungshaft. Die sechs Beschuldigten sind zwischen 14 und 18 Jahre alt und stammen aus der Schweiz, dem Kosovo, Italien, Deutschland und dem Irak.

Ein erstes Mal hatten am 29. November Unbekannte einen damals 21-jährigen Schweizer unter dem Vorwand eines Treffens mit einem angeblich minderjährigen Mädchen nach Embrach gelockt. Dort wurde der Mann mit Schlägen und Fusstritten gegen Kopf und Körper angegriffen und verletzt.

Anfang Dezember und ein weiteres Mal Anfang Januar ereigneten sich in Embrach zwei ähnliche Fälle. Dabei wurden ein 18-jähriger und ein 20-jähriger Afghane angegriffen, verletzt und ausgeraubt. In allen Fällen handelte es sich laut Polizei mutmasslich um dieselbe Tätergruppe.