Seltene Zusammentreffen am Jazz Festival Willisau

Keystone-SDA

Teilen

Das Jazz Festival Willisau wartet mit etablierten Grössen und Nachwuchskräften der improvisierten Musik aus dem In- und Ausland auf. Mehrere Projekte treten in besonderer Besetzung auf, darunter "Electrical Field of Love" aus den USA.

3 Minuten

(Keystone-SDA) «Ein seltenes Zusammentreffen» sei der Auftritt der Neo-Soul-Sängerin Georgia Anne Muldrow mit dem Trio Harriet Tubman am Freitagabend, wie es in der Programm-Mitteilung des Festivals heisst. Ihren Namen hat die Formation von der US-amerikanischen Aktivistin Harriet Tubman übernommen. Diese floh 1849 aus der Sklaverei und verhalf später zahlreichen weiteren Menschen zur Flucht.

Die Idee der Freiheit ist für die in New York gegründete Band gemäss eigenen Angaben nicht nur historisch, sondern auch musikalisch zentral, da sie sich bewusst jenseits stilistischer Grenzen bewegt. Die kalifornische Musikerin Georgia Anne Muldrow wurde in den 2000er-Jahren mit Zusammenarbeiten im Hip-Hop- und Neo-Soul-Kosmos, mit Musikschaffenden wie Mos Def oder Erykah Badu, bekannt.

Muldrow und das avantgardistische Trio Harriet Tubman haben gemeinsame Sache gemacht. Im Frühjahr ist daraus das Album «Electrical Field of Love» entstanden, eine vielschichtige Mischung aus improvisiertem Jazz, Funk, Soul und Rock, die immer wieder ins Psychedelische driftet. Unter demselben Titel bringen die Musikerinnen und Musiker ihre genreübergreifende Klangwelt nun an das Jazz Festival Willisau.

Jahrzehntelange Partnerschaft

Das Projekt der Zürcher Musikerin Anet Zemp bringt am Donnerstag Menschen aus der Region Willisau zusammen auf die Bühne: Für den Auftritt bildete sich ein «Ad-hoc-Chor», der Lieder von Zemps Projekt «Jane Soda» neu interpretiert. Die Stimmen des Chors sollen gemäss der Mitteilung besondere Tiefe und Unmittelbarkeit erzeugen.

Am Eröffnungsabend spielen mit dem Gitarristen John Scofield und dem Keyboarder John Medeski aus den USA zwei etablierte Musiker auf, die eine jahrzehntelange Partnerschaft pflegen. Für den Auftritt in Willisau holen sie einen Bassisten und einen Drummer mit ins Boot, um gemeinsam Funk, Jazz und Improvisation zu verbinden.

Das Festival beginnt am (heutigen) Mittwoch und dauert bis Sonntag, 30. August. Während der fünf Festivaltage stehen rund 30 Auftritte auf verschiedenen Bühnen an.

Ehrung für den Festivalleiter

Das Jazz Festival Willisau feierte 2025 seinen 50. Geburtstag. Es wurde vom Grafiker Niklaus «Knox» Troxler gegründet und international bekannt gemacht. 2010 gab er die Leitung an seinen Neffen Arno Troxler weiter.

Der ausgebildete Schlagzeuger wird am Freitag der diesjährigen Ausgabe von der Stadt Willisau mit dem Kulturpreis geehrt. Er habe das Festival «in einer anspruchsvollen Phase mit neuen Schwerpunkten und frischen Ideen weiterentwickelt», teilte die Stadt mit.