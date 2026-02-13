Silvan Wildhaber soll Präsident von Economiesuisse werden

Keystone-SDA

Der Unternehmer Silvan Wildhaber soll neuer Präsident von Economiesuisse werden. Das hat der Vorstandsausschuss am vergangenen Donnerstag einstimmig beschlossen. Offiziell vom Verbandsvorstand gewählt wird Wildhaber im März.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 48-jährige Zürcher ist seit 2014 Vorstandsmitglied bei Economiesuisse. Seit 2021 gehört er auch dem Vorstand des Schweizerischen Arbeitgeberverbands an. Mit der Wahl Wildhabers zum Präsidenten soll ein Unternehmer der «jüngeren Generation» die Verbandsspitze übernehmen, hiess es in der Mitteilung vom Freitag weiter.

Silvan Wildhaber kommt aus der Textilbranche: Seit 2014 vertritt er Swiss Textiles im Vorstand von Economiesuisse. Nach seiner Nominierung sagte Wildhaber, er wolle sich für die politischen Anliegen der Schweizer Unternehmen und deren Beschäftigten einsetzen. Wildhaber ist selbst politisch aktiv und kandidiert am 8. März für einen Sitz im Zürcher Gemeinderat.

Im vergangenen Herbst gab Christoph Mäder bekannt, sein Amt als Präsident von Economiesuisse im Herbst 2026 abgeben zu wollen. Mäder war sechs Jahre lang an der Spitze des Wirtschaftsdachverbandes tätig. Er zeigte sich erfreut über die Nomination Wildhabers. Letzterer wird das Präsidium am Tag der Wirtschaft Mitte September antreten.