So viele Schulklassen wie noch nie besuchen Museum Burg Zug

Keystone-SDA

119 Schulklassen haben im vergangenen Jahr das historische Museum Burg Zug besucht. Das sind so viele wie noch nie, wie das Museum am Freitag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Besonders das Format «Leben im Mittelalter» sowie die im November eröffnete Sonderausstellung «hûs, stat, fëld – Mittelalter in der Zentralschweiz» weckten das Interesse der Schulen, hiess es darin weiter. Die 1852 Schülerinnen und Schüler machten über zehn Prozent aller Besuchenden aus: Das Museum verzeichnete 2025 insgesamt 13’891 Eintritte.

Im Vorjahr waren es mit 26’734 Besuchenden doppelt so viele, was einen Rekord bedeutete. Dies ist auf das alle zwei Jahre stattfindende Mittelalterfest zurückzuführen, das mit 14’000 für mehr als die Hälfte der Eintritte sorgte.

Turnusgemäss standen 2025 keine Grossanlässe, aber dennoch 53 öffentliche Veranstaltungen auf dem Programm des Museums. Dazu kamen 54 Kindergeburtstage und 25 Führungen für Gruppen. Bei letzterer Zahl verzeichnete das Museum einen Rückgang. 2024 waren es 55 Gruppenführungen, 2023 mit 39 ebenfalls deutlich mehr.

Zu «Unsicherheiten» führte gemäss Communiqué der krankheitsbedingte Ausfall des Direktors Walter Besorger. Seither amtet Direktionsassistentin Barbara Keiser bis auf Weiteres ad interim. Das Museum konnte dennoch sämtliche Angebote planmässig durchführen.