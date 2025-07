Software One schliesst Übernahme der Crayon Group ab

Keystone-SDA

Software One hat die im Dezember 2024 angekündigte Übernahme der norwegischen Crayon Group abgeschlossen. Die neuen Aktien würden am heutigen Mittwoch an der Schweizer Börse SIX kotiert, teilte das Unternehmen mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Donnerstag soll auch der Handel der Zweitkotierung an der Euronext Oslo Børs aufgenommen werden.

Die vereinte Organisation wird gemäss der Mitteilung unter dem Namen und Logo Software One firmieren. Während einer Übergangsphase soll die Marke Crayon erhalten bleiben, um Kontinuität und Wiedererkennung für Kunden, Mitarbeitende und Partner zu gewährleisten.

Software One will mit der Übernahme seine Marktposition im globalen IT- und Cloud-Dienstleistungssektor stärken und das Angebot ausbauen. Das Unternehmen mit Sitz in Stans wird mit rund 13’000 Mitarbeitenden in 70 Ländern aktiv sein und einen Umsatz von etwa 1,6 Milliarden Franken erzielen. Das Synergieziel von 80 bis 100 Millionen Franken wurde in der Mitteilung bestätigt.