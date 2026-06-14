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Stadt Bern kann EWB-Areal im Monbijou kaufen

Keystone-SDA

Die Stadt Bern kann das Monbijou-Areal der Energieversorgerin EWB erwerben. Das Stimmvolk hat den Verpflichtungskredit in der Höhe von rund 63 Millionen Franken mit beinahe einer Dreiviertel-Mehrheit angenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Energie Wasser Bern verlegt den Hauptsitz nach Ausserholligen. Dadurch wird das Areal im Monbijou-Quartier frei. Mit 38’624 zu 13’899 Stimmen sprach sich das Volk dafür aus, dass die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch macht. Die Stimmbeteiligung betrug 68,6 Prozent, wie die Stadt am Sonntag mitteilte.

Die Vorlage war nicht unumstritten. Die Gegner aus dem bürgerlichen Lager argumentierten, der Kaufpreis sei zu hoch und es sei unklar, wie die Stadt das Grundstück nutzen wolle. Die Befürworter hielten entgegen, es gebe viele Nutzungsmöglichkeiten.

Die Stadt könnte zum Beispiel Wohnraum schaffen, Verwaltungsstandorte zusammenlegen oder Flächen zur Nutzung an Dritte weitergeben. Zurzeit werden 86 Prozent der Nutzfläche von fast 10’000 Quadratmetern als Bürofläche genutzt, 14 Prozent als Wohnfläche.

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