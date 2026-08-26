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Stadt Luzern will Deponiezone am Littauerberg ausbauen

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern plant eine Erweiterung der Deponiezone auf dem Littauerberg um rund 25 Hektaren für mineralische Bauabfälle. Für die dafür nötige Anpassung der Bau- und Zonenordnung hat sie nun die Bevölkerung zur Mitwirkung eingeladen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Luzernerinnen und Luzerner können bis am 11. September schriftlich zur Anpassung der Bau- und Zonenordnung im Gebiet Huob-Oberrötelbach Stellung nehmen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Nötig wird die Erweiterung demnach, weil die bestehenden Deponien wegen der regen Bautätigkeit in den nächsten Jahren aufgefüllt sein werden.

Weiter kündigte der Stadtrat ökologische Ausgleichsmassnahmen an, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgingen. Ausserdem solle eine Liste festlegen, welche Materialien direkt abgelagert werden dürfen. Die jährliche Annahmemenge werde vertraglich begrenzt.

Das Projekt ermögliche zudem den Bau eines neuen, höher gelegenen Wasserreservoirs für die Genossenschaft Wasserversorgung Littau-Berg. Damit werde die Trink- und Löschwasserversorgung langfristig gesichert.

Der Grosse Stadtrat wird sich voraussichtlich Anfang 2027 mit dem Vorhaben befassen. Der Deponiebetrieb soll frühestens 2028 starten und das Projekt um 2050 abgeschlossen sein.

Auf dem Litterauerberg auf Luzerner Stadtgebiet werden seit 2008 Abraum- und Aushubmaterial sowie Inertstoffe vergraben. Zuletzt wurde die Zone um 28 Hektaren auf das Gemeindegebiet von Malters ausgeweitet.

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