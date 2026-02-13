Stadt Thun übernimmt Tennis-Anlage im Lachenareal

Die Stadt Thun übernimmt die Tennisanlagen im Lachenareal. Der dort seit 1954 ansässige Tennisclub hat sich der Planung für ein Sport-Cluster im Westen der Stadt beim bestehenden Stadion angeschlossen. Er will dereinst dorthin ziehen.

Die Stadt Thun übernimmt die Tennisanlage, weil der Baurechtsvertrag abgelaufen ist und nicht mehr erneuert wird, wie sie am Freitag mitteilte.

Gemäss Stadtentwicklungskonzept 2035 soll das Lachenareal in Zukunft nebst der Nutzung durch Vereine und Schulen verstärkt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und aufgewertet werden. Damit dürften die Tage der Tennisanlage beim Strandbad gezählt sein.

Die Bestimmungen des Baurechtsvertrags sehen bei Vertragsende vor, dass die Anlagen und Gebäude ins Eigentum der Baurechtsgeberin, also der Stadt Thun übergehen. Als Entschädigung ist der Verkehrswert geschuldet.

Der Gemeinderat hat einen entsprechenden Verpflichtungskredit in der Höhe von 670’000 Franken gesprochen. Bis zu einem Umzug ins Sportcluster beim Stadion verbleibt der Tennisclub in seiner bisherigen Anlage. Die Stadt und der Club haben einen unbefristeten Gebrauchsleihvertrag mit entschädigungsloser Nutzung abgeschlossen.