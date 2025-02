Stichwahl in Konfliktregion Abchasien nötig

Die politische Führung der von Georgien im Kaukasus abtrünnigen Konfliktregion Abchasien muss in einer Stichwahl bestimmt werden. "Keiner der Präsidentschaftskandidaten hat die für die Wahl nötige Anzahl der Stimmen erreicht, daher wird die Abstimmung wiederholt", teilte Wahlleiter Dmitri Marschan der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. An der Stichwahl, die voraussichtlich am 1. März stattfindet, nehmen die beiden Erstplatzierten Badra Gunba und Adgur Ardsinba teil.