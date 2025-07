Die Woche in der Schweiz

Nach wochenlanger Vorfreude begann am Mittwoch in der Schweiz die Fussball-Europameisterschaft der Frauen 2025 – und die meisten Spiele waren schon ausverkauft. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass die Schweiz ihr Auftaktspiel gegen Norwegen verloren hat.

«Als die Zeit ablief und die Schweiz um den Ausgleich kämpfte, der eigentlich zum Greifen nahe schien, ertönte von der Westtribüne des St.-Jakob-Parks das Läuten einer Kuhglocke. Es könnte ungewollt ein Signal für das Gastland gewesen sein, dessen Kampagne nun nach einem Tag auf Messers Schneide steht», schrieb The Guardian.

Die Schweizer Fans, die bei brütender Hitze in die Bars und Fanzonen geströmt waren, glaubten schon an eine Sensation, als Nadine Riesen die Schweiz nach 28 Minuten in Führung brachte. Zwei Tore der Norwegerinnen in der zweiten Halbzeit beendeten diese Träume, aber die Schweizer Medien waren sich einig: Das Team von Trainerin Pia Sundhage hat die Erwartungen im ersten Spiel übertroffen. «Die Zuversicht nach der bitteren Niederlage ist daher grösser als die Enttäuschung», meinte SRF.

Die Gastgeberinnen müssen nun in den beiden anderen Gruppenspielen – am Sonntag gegen Island und am Donnerstag gegen Finnland – überzeugen.