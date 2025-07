Heute in der Schweiz

Der ukrainische Soldat Igor, der an der Front kämpft, konnte zehn Tage bei seiner Frau und seinem Sohn verbringen, die in die Schweiz geflüchtet waren. Gegenüber RTS erzählte die Familie, wie sie mit der Trennung und dem Krieg umgeht.

«Ich habe meine Frau Luda angerufen und ihr gesagt: Ich kann nur jetzt kommen. Danach wird es vielleicht nicht mehr möglich sein», berichtet Igor. Es war nicht einfach, diesen Urlaub zu bekommen. Nachdem er die Erlaubnis erhalten hatte, musste er unter anderem nachweisen, dass seine Familie in der Schweiz lebt. Er hatte auch gehofft, später in der Saison kommen zu können, während der Schulferien seines Sohns.

Nach einer fast 60-stündigen Reise mit Bus und Zug kam Igor schliesslich am 28. Juni in den frühen Morgenstunden in Neuenburg an. Sohn Tymur hatten die Eltern nicht informiert, um ihn nicht zu enttäuschen, falls es in letzter Minute zu einer Änderung kommen sollte. «Er war freundlich zu mir, er beobachtete mich aufmerksam, ich hatte das Gefühl, dass wir uns neu vernetzten. Am wichtigsten war es für mich, zu sehen, wie mein Sohn aufwächst», sagt Igor.

Luda erzählt, sie habe das Gefühl, zwei parallele Leben zu führen: eines physisch in der Schweiz und das andere mental an der ukrainischen Front. Sie wisse nie, ob sie ihren Mann lebend wiedersehen werde. Igor vermeidet es, an den Tod zu denken: «Ich glaube, dass es mir nicht hilft, meine Arbeit gut zu machen, wenn ich über den Tod nachdenke. Und für meine Familie wäre es eine grosse Belastung, wenn ich Angst oder zu starke Gefühle hätte.»