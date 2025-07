Die Woche in der Schweiz

Auch in der vermeintlich wohlhabenden Schweiz machen sich viele Menschen Sorgen um ihre Finanzen. In einer Umfrage des Vergleichsdienstes Comparis bei über 1’000 Personen gaben 27% an, dass sie in diesem Jahr eine Verschlechterung ihrer finanziellen Situation im Vergleich zu 2024 erwarten. Rund 6% glauben sogar, dass sich ihre Situation im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschlechtern wird. Knapp 24% erwarten eine Verbesserung ihrer Situation, wie 20Minuten am Donnerstag berichtete.

Die Krankenkassenprämien sind die grösste finanzielle Belastung. Fast jede:r sechste Befragte hat regelmässig Schwierigkeiten, die Prämien zu bezahlen.

Dennoch sind viele zuversichtlich, wenn sie fünf Jahre in die Zukunft blicken: 44% glauben, dass ihre finanzielle Situation im Jahr 2030 besser oder sogar sehr viel besser sein wird als im Jahr 2025, 31% gehen davon aus, dass ihre Situation gleich bleiben wird, und nur 25% befürchten, dass ihre finanzielle Situation eher oder sogar sehr viel schlechter sein wird.