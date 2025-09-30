Heute in der Schweiz

Sowohl die Umfragen der SRG als auch jene von Tamedia prognostizierten eine knappe Abstimmung zur Abschaffung des Eigenmietwerts und ein fast sicheres Ja zur Einführung der elektronischen Identität (E-ID). Das Gegenteil war der Fall.

Die nationale Abstimmung vom Sonntag steht weiterhin im Mittelpunkt der Schweizer Medien. Sie fragen sich, warum sich die wenige Tage zuvor veröffentlichten Umfrageprognosen als falsch erwiesen haben – ein sehr seltenes Phänomen.

Bei SRF betont die Politologin Martina Mousson, dass Umfragen eine Momentaufnahme der Volksmeinung zu einem bestimmten Zeitpunkt seien und es in der Zeit bis zur Abstimmung zu Umschwüngen kommen könne, etwa durch eine unerwartete Schlussmobilisierung. Das ist ihrer Meinung nach geschehen, mit einem entscheidenden Schub in den ländlichen Gebieten jenes Lagers, das für die Abschaffung des Eigenmietwerts war – ein Elektorat, das der E-ID gegenüber skeptischer eingestellt ist.

Bei RTS vermutet der Professor für Politikwissenschaften an der Universität Lausanne, Sean Müller, dass gerade die Umfragen, die ein knappes Ergebnis vorhersagten, viele Menschen zum Abstimmen motiviert hätten, die sich ein Ende des Eigenmietwerts wünschten.

Müller liest in den Resultaten auch das Signal, dass sich «ein Teil der Gesellschaft, der den Staat, die Fachleute und die Medien ablehnt», durchsetzen konnte. Es handelt sich seiner Meinung nach um eine Bewegung, die während der Covid-19-Pandemie entstanden ist und der «Expertokratie» misstraut und daher auch den Umfragen, «an denen sie nicht teilnehmen oder falsche Angaben machen, wenn sie es doch tun».

Die Neue Zürcher Zeitung, welche die Abstimmung und die Spaltungen analysiert, die in der Schweizer Gesellschaft bei Abstimmungen immer deutlicher zu werden scheinen, gibt dem Phänomen einen Namen: «Corona-Graben».