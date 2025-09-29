Heute in der Schweiz

Die E-ID soll von allen Geräten einen einfachen Zugang zu Behördendiensten ermöglichen, ihre Anwendung aber freiwillig bleiben.

Das äusserst knappe Ja zur elektronischen Identität (E-ID) am gestrigen Abstimmungssonntag sorgt in der Presse für viele Kommentare. Das klare Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts spaltet die Schweiz.

Klar und deutlich zeichnete sich in den beiden SRG-Umfragen ein Ja für die die Vorlage der Behörden ab, in der Schweiz eine elektronische Identität einzuführen. Doch die Regierung musste lange bibbern: Mit nur gerade 50,4% Zustimmung endete die Zitterpartie schliesslich.

«Mit einem blauen Auge davongekommen», titelt Der Bund heute. Der hohe Nein-Anteil zeige, dass weite Teile der Bevölkerung skeptisch gegenüber der fortschreitenden Digitalisierung seien. «Jetzt müssen die Behörden Vertrauen schaffen – und einen digitaleren Alltag ermöglichen», kommentiert der Blick.

Viel klarer als in den Umfragen fiel das Resultat bei der Abschaffung des Eigenmietwerts aus. Es war ein knapper Ausgang erwartet worden, doch die Stimmbevölkerung sagte mit 57,7% Ja zur Vorlage. Allerdings wird geschätzt, dass der Eigenmietwert frühestens 2028 nicht mehr in der Steuererklärung angegeben werden muss – wenn nicht noch später.

Die Deutschschweiz und das Tessin waren in der Mehrheit für die Abschaffung, die Romandie fast geschlossen dagegen. «Die Eigentümerschaft holt sich den heiligen Gral», kommentiert 24 Heures. Die Ergebnisse bei der Abschaffung des Eigenmietwerts würden den Röstigraben erneut bestätigen.