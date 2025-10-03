Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Der Bund kann sich dem internationalen Trend nicht entziehen. Auch hier hat die konservative Rechte Rückenwind, und die politische Polarisierung nimmt zu. Das geht aus dem Wahlbarometer der SRG zur Halbzeit der Legislaturperiode hervor.

Während die Kosten für Psychotherapien auf dem Tisch des Parlaments landen, haben die Demonstrationen zur Unterstützung der von Israel abgefangenen Flottille für Gaza auch die Schweizer Strassen erreicht.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre!