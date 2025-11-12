Heute in der Schweiz

Nicht heute. Und nicht in der Schweiz. Aber dennoch interessant: Am Montag streikten die Beschäftigten von 16 Swatch-Filialen in der Türkei .

Der Bieler Uhrenhersteller und eine türkische Gewerkschaft, die gegen 170 Angestellte in den Swatch-Shops und zwei Omega-Filialen sowie im Landesbüro in Istanbul vertreten, hatten monatelang verhandelt. Ohne Einigung.

Am Montag ab 10 Uhr legten deshalb die Mitarbeitenden die Arbeit nieder und streikten. Swatch habe zwar Lohnerhöhungen von 25% für das Verkaufspersonal und zwischen 5 und 15% für Büroangestellte angeboten. Doch für die Gewerkschaft ist das zu wenig, zumal die Inflation in der Türkei bei 30% liegt.

Für die Swatch Group sind die Forderungen hingegen «unrealistisch hoch und völlig überzogen», wie ein Sprecher in der Agenturmeldung zitiert wird. Auf weitere Fragen von SRF News wollte der Swatch-Konzern nicht eingehen.