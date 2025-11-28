Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

In der Schweiz dreht sich an diesem Black Friday fast alles ums Geld: um das, welches fehlt, um das, welches ausgegeben werden soll, und um das, welches sich weiter in wenigen Händen konzentriert.

Die Themen reichen vom möglichen Griff zur Mehrwertsteuer für die Armee über das abgespeckte Sparpaket im Ständerat bis hin zu neuen Milliardärinnen und Milliardären.

Und dazwischen sorgt ein Unternehmer mit seinen Interviews in der Schweizer Presse für weitere Diskussionen.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre.