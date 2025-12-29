Heute in der Schweiz

Er war bekannt als der Mann mit der Katzenkrawatte – und schrieb weltweit Geschichte. Nach dem Tod des Politikers Daniel Brélaz blickt die Schweiz auf einen Pionier zurück, der grüne Politik aus der Protestecke ins Regierungszimmer brachte.

Der Tod des ehemaligen Nationalrats Daniel Brélaz im Alter von 75 Jahren markiert das Ende einer prägenden Figur der Schweizer Politik. Der Lausanner Politiker war laut einer Festzeitschrift seiner Partei 1979 der erste Vertreter einer grünen Partei weltweit, der in ein nationales Parlament gewählt wurde. Damit habe er der ökologischen Bewegung zu Anerkennung und institutioneller Verankerung verholfen.

Brélaz, ausgebildeter Mathematiker, galt als Vertreter einer rationalen, datenorientierten Politik. Sein pragmatischer Ansatz stellte das gängige Bild ideologisch getriebener Umweltpolitik infrage. In Lausanne verband er als Stadtpräsident ökologische Ziele mit finanzieller und infrastruktureller Konsolidierung, etwa beim Bau der städtischen Metro.

Seine Karriere war von Erfolgen und Rückschlägen geprägt. Projekte wie der Museumneubau in Bellerive scheiterten, während seine langjährige Amtszeit dazu beigetragen habe, die Grünen als regierungsfähige Kraft zu etablieren.