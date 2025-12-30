Heute in der Schweiz

Wie viel verdienen unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier nebenbei? Der Transparenzbericht 2025 von Lobbywatch enthüllt eine stagnierende Offenlegungskultur im Bundeshaus .

Aktuell legen lediglich 27% der Gewählten im Schweizer Parlament ihre Nebeneinkünfte komplett offen. 29% deklarieren nur einen Teil ihrer Vergütungen. Erschreckende 44% machen keinerlei Angaben zu ihren Honoraren aus Mandaten in Unternehmen oder Verbänden. Da gesetzliche Vorgaben für solche Beträge fehlen, bleibt die Transparenz freiwillig – ein Modell, das laut dem Bericht von Lobbywatch an seine Grenzen stösst.

Die Unterschiede zwischen den Parteien sind massiv: Während die Grünen mit immerhin 68% vollständiger Transparenz führen, deklariert bei der Freisinnig-Demokratischen Partei kein einziges Mitglied alle Einkünfte. Bürgerliche Politikerinnen und Politiker halten zudem 76% aller deklarierten bezahlten Mandate inne, was die Debatte um Lobby-Einflüsse im Parlament weiter verschärft.

Interessanterweise sind Frauen – 33% von ihnen bieten volle Transparenz, bei den Männern lediglich 25% – und die Generation 70+ (66%) am offensten. Lobbywatch fordert angesichts dieser Zahlen eine gesetzliche Offenlegungspflicht, damit die Wählerinnen und Wähler erfahren, von wem ihre Gewählten zusätzlich bezahlt werden.